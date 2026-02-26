Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 09

www.bernecker.info

Das Unternehmen hat das Übergangsjahr 2025 mit einer deutlich verbesserten Profitabilität abgeschlossen, auch wenn die Zurückhaltung im Kunststoffsektor den Umsatz mit 244 Mio. € knapp unter die Ziellinie drückte. Das sorgt im Kurs für Missstimmung. Das eigentliche Prunkstück der Bilanz ist die Kapitalrendite (ROCE), die mit 16,8 % die eigene Prognose pulverisierte und zeigt, wie schlank der Konzern mittlerweile aufgestellt ist. Der Fokus verschiebt sich nun massiv in Richtung "Energy Management": Mit innovativen Lösungen für die Flüssigkeitskühlung von KI-Rechenzentren sitzt TECHNOTRANS direkt an der Schnittstelle zum Megatrend der KI. Mehrere Großaufträge im Bereich Datacenter untermauern das Book-to-Bill-Ratio von 1,1 und sichern die Auslastung für 2026 ab. Nun kommt es auf das endgültige Zahlenwerk am 24. März nebst frischen Auftragsdaten und den Ausblick auf 2026 an. Der Titel bleibt bis dahin haltenswert.