Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 26.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0XYGA | ISIN: DE000A0XYGA7 | Ticker-Symbol: TTR1
Xetra
26.02.26 | 16:12
27,400 Euro
-1,44 % -0,400
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
TECHNOTRANS SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TECHNOTRANS SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
27,30027,60016:40
27,30027,60016:35
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TECHNOTRANS
TECHNOTRANS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TECHNOTRANS SE27,400-1,44 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.