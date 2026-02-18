Original-Research: technotrans SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu technotrans SE Unternehmen: technotrans SE ISIN: DE000A0XYGA7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.02.2026 Kursziel: 38,00 (zuvor: 40,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Braach

technotrans hat am Montag die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, aus denen wie erwartet eine signifikante Margensteigerung hervorging. Der Umsatz lag jedoch insbesondere im Schlussquartal unterhalb unserer Erwartung und auch leicht unter der Guidance.



[Tabelle]



Q4-Umsatz rückläufig: Die auf vorläufiger Basis gemeldeten FY25-Zahlen unterstreichen die operative Verbesserung bei technotrans, auch wenn das Umsatzniveau im Schlussquartal mit 60,5 Mio. EUR hinter unserer Prognose (MONe: 67,0 Mio. EUR) zurückblieb. Der Konzernumsatz stieg im Gesamtjahr um 2,5% auf 244,0 Mio. EUR und lag damit marginal unterhalb der Guidance-Bandbreite (245-265 Mio. EUR). Ursächlich war insbesondere eine spürbare Kundenzurückhaltung zum Jahresende, die vor allem im Segment Plastics zu zeitlichen Verschiebungen führte. Auch im Bereich Laser setzte sich der bereits kommunizierte strategische Rückgang fort, da sich das Unternehmen konsequent auf margenstärkere Fokusprodukte (bspw. Kühlungslösungen für EUV-Laser) konzentriert. Demgegenüber zeigte das für die Equity Story wichtige Segment Energy Management laut Unternehmensangaben weiterhin solides Momentum, wenngleich der von uns erwartete größere Wachstumssprung bislang noch ausblieb.



Effizienzprogramm in deutlicher Margensteigerung sichtbar: Ergebnisseitig bestätigt sich hingegen klar der Erfolg des Effizienzprogramms tt-Sprint. Die EBIT-Marge verbesserte sich deutlich auf 7,1% (+1,9PP yoy) und erreichte damit das untere Ende der Prognosespanne (7,0-9,0%). Besonders positiv werten wir die Entwicklung des ROCE, der nach Unternehmensangaben um 5 Prozentpunkte auf 16,8% anstieg und damit sowohl den Vorjahreswert (11,8%) als auch die Guidance (13,0-16,0%) übertraf. Mit der am Montag bekanntgegebenen Verlängerung des Vertrags von CEO Finger bis Ende 2030 sorgt technotrans zudem für Kontinuität in den nächsten Jahren.



Prognosen für 2026 angepasst: Aufgrund des schwachen Schlussquartals und der damit verbundenen geringeren Visibilität passen wir unsere Prognosen für 2026 moderat nach unten an. Wir erwarten nun ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich (zuvor: +10,1%), wobei die EBIT-Marge aufgrund des fehlenden Umsatzes ebenfalls leicht unter unseren bisherigen Annahmen liegen dürfte. Die offizielle Guidance für 2026 wird das Unternehmen mit Veröffentlichung der finalen FY-Zahlen am 24. März vorlegen.



Fazit: technotrans hat das von geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten geprägte Jahr 2025 mit einer signifikanten Ergebnisverbesserung abgeschlossen, wenngleich der kurzfristige Wachstumspfad durch die jüngste Dynamik etwas flacher verläuft als bislang von uns erwartet. Aufgrund der angepassten Prognosen senken wir unser Kursziel auf 38,00 EUR (zuvor: 40,00 EUR), empfehlen die Aktie jedoch weiterhin zum Kauf.







