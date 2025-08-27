Technotrans kündigt für die Busworld im Oktober in Brüssel ein neues Batterie-Thermomanagement namens zeta.trax an. Das System eignet sich für Onroad- und Offroad-Fahrzeuge und wartet u.a. mit einer Anschlussmöglichkeit an das Hochvolt-Bordnetz auf. Technotrans ist ein Spezialist für die Temperatursteuerung von Batterien und hat seinen Sitz in Sassenberg in Nordrhein-Westfalen. Die von dem Hersteller entwickelten Batterie-Thermomanagement-Systeme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net