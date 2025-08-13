Die technotrans SE (DE000A0XYGA7) zeigt sich trotz eines konjunkturell herausfordernden Umfelds in beeindruckender Verfassung. Im ersten Halbjahr 2025 steigerte der Thermomanagement-Spezialist nicht nur den Umsatz um 4,6 Prozent auf 120,6 Millionen Euro, sondern verdoppelte auch seine EBIT-Marge auf 7,0 Prozent. Effizienzprogramm ttSprint entfaltet Wirkung: Die fokussierte Strategie und das Effizienzprogramm ttSprint zeigen ihre volle Wirkung. Das operative Konzernergebnis (EBIT) von 8,4 Millionen Euro hat sich mehr als verdoppelt. Auch der Return on Capital Employed (ROCE) verbesserte sich deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt