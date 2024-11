EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

19.11.2024 / 07:00 CET/CEST

technotrans befindet sich im Plan und konkretisiert Prognose für Geschäftsjahr 2024

Konzernumsatz liegt bei 175,5 Mio. € (Vorjahr: 199,3 Mio. €)

EBIT-Marge erreicht 4,3 % (Vorjahr: 5,1 %) bei einem EBIT von 7,6 Mio. € (Vorjahr: 10,1 Mio. €)

Bereinigt um Einmalaufwendungen in Höhe von 1,3 Mio. € liegt EBIT-Marge mit 5,1 % auf Vorjahresniveau

Fokusmarkt Energy Management realisiert Umsatzplus von 27 % und baut Perspektive im Bereich Datacenter aus

Vorstandsmitglied Robin Schaede verlässt aus persönlichen Gründen den Vorstand des Unternehmens; Natascha Sander übernimmt kommissarisch CFO-Position

Vorstand bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 am unteren Ende und adjustiert Mittelfrist-Prognose 2025 konjunkturbedingt

Sassenberg, 19. November 2024 - technotrans blieb in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres trotz des schwachen wirtschaftlichen Umfelds im Plan. Der Konzernumsatz erreichte 175,5 Mio. € (Vorjahr: 199,3 Mio. €). Das operative Konzernergebnis (EBIT) betrug 7,6 Mio. € (Vorjahr: 10,1 Mio. €). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 4,3 % (Vorjahr: 5,1 %). Das EBIT enthält Einmalaufwendungen in Höhe von 1,3 Mio. €. Ohne diese wäre eine EBIT-Marge auf Vorjahresniveau von 5,1 % erzielt worden. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) lag bei 10,8 % (Vorjahr: 12,3 %). Das Effizienzprogramm ttSprint wurde planmäßig vorangetrieben. Das Book-to-Bill-Ratio zum Ende des 3. Quartals von 1,0 signalisiert eine solide Neugeschäftsgenerierung. Im Hinblick auf die anhaltenden konjunkturellen Belastungen konkretisiert der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und erwartet einen Umsatz am unteren Ende der Bandbreite zwischen 245 und 270 Mio. € bei einer EBIT-Marge am unteren Ende der Spanne zwischen 5,5 % und 7,5 % sowie einer Verzinsung auf das eingesetzte Kapital (ROCE) am unteren Ende der Bandbreite zwischen 14,0 % und 16,0 %. Ebenfalls konjunkturbedingt hat der Vorstand die mittelfristige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 adjustiert und erwartet nunmehr einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 245 Mio. € bis 265 Mio. € bei einer Konzern-EBIT-Marge von 7,0 % bis 9,0 %. Der ROCE wird in einer Bandbreite von 13,0 % bis 16,0 % erwartet.

"technotrans hat im 3. Quartal 2024 - trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes - eine stabile Performance erzielt und blieb im Neunmonatszeitraum im Plan. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere der fortgesetzt hohe Umsatzanstieg im Fokusmarkt Energy Management, ein starkes Servicegeschäft sowie erste positive Effekte des Effizienzprogramms ttSprint", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE.

Solide Performance im 3. Quartal 2024

Der technotrans-Konzern erzielte im 3. Quartal einen leicht über dem Vorquartal liegenden Umsatz in Höhe von 60,2 Mio. €. In den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2024 lag der Konzernumsatz aufgrund der schwachen Konjunktur mit 175,5 Mio. € (Vorjahr: 199,3 Mio. €) rund 12 % unter dem Vorjahr. Der Fokusmarkt Energy Management setzte hiervon unbeeindruckt seine Wachstumsstory fort und realisierte einen Umsatzanstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahr. Die Umsätze in den Fokusmärkten Print, Plastics, Healthcare & Analytics und Laser lagen konjunkturbedingt unter dem Vorjahr.

Das Konzern-EBIT lag bei 7,6 Mio. € (Vorjahr: 10,1 Mio. €). Die EBIT-Marge erreichte 4,3 % (Vorjahr: 5,1 %). Diese Entwicklung resultierte aus einer stabilen Profitabilität im 3. Quartal 2024 in Höhe von 5,9 %. Getragen wurde diese insbesondere durch ein stabiles Segment-EBIT von über 15 % im Berichtssegment Services. Das EBIT enthält Einmalaufwendungen für Abfindungen und Kosten der Neuorganisation in Höhe von 1,3 Mio. €. Ohne diese Aufwendungen wäre eine EBIT-Marge auf Vorjahresniveau von 5,1 % erzielt worden. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) erreichte 10,8 % (Vorjahr: 12,3 %).

Bedeutende Vertriebserfolge in Energy Management und Plastics

technotrans erzielte im 3. Quartal erneut bedeutende Vertriebserfolge. Im Fokusmarkt Energy Management wurde ein Folgeauftrag über die Serienfertigung von Batterie-Thermomanagement-Systemen (BTMS) für einen namhaften europäischen Hersteller von Elektrobussen abgeschlossen. Das Auftragsvolumen liegt im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferung hat bereits begonnen. Auch im Schienenverkehr baute technotrans seine Position aus und liefert im Rahmen eines Großauftrags Umrichterstationen an Bahnstrecken für mehrere inländische Standorte. Weitere Projekte dieser Art in Deutschland, Australien, Norwegen und den USA sind bereits in der Umsetzung.

Im Bereich Datacenter erzielte technotrans signifikante Fortschritte durch die erstmalige Etablierung eines Rahmenvertrags für die Serienproduktion mit einem US-amerikanischen Kunden.

Zusätzliche Perspektiven eröffnete auch der Fokusmarkt Plastics durch einen Auftrag als exklusiver Lieferant für Temperiersysteme für Schäumprozesse bei der Batterieproduktion eines deutschen Automobilherstellers. Weitere Highlights waren die Etablierung einer Vertriebskooperation für Temperiersysteme mit der enesty GmbH sowie der erfolgreiche Messeauftritt auf der Fakuma.

Effizienzprogramm ttSprint steht kurz vor dem Abschluss

Das Effizienzprogramm ttSprint wird weiterhin vorangetrieben. Alle im Berichtszeitraum gesetzten Meilensteine wurden erreicht. Die Kostenstruktur des Konzerns wurde hierdurch nachhaltig verbessert. Das Programm wird am Jahresende 2024 abgeschlossen, sodass zum neuen Geschäftsjahr der Start in der neuen marktorientierten, dezentralen Organisationsstruktur erfolgt.

Veränderung im Vorstand

Das Vorstandsmitglied Robin Schaede verlässt aus persönlichen Gründen den Vorstand des Unternehmens. Die Gesellschaft bedauert seine Entscheidung, dankt Herrn Schaede für seine Leistungen und wünscht ihm persönlich und beruflich alles Gute.

Der Vertrag von Robin Schaede endet vorzeitig am 30. November 2024. Der Aufsichtsrat befasst sich bereits mit der Nachfolgeplanung. Für die Übergangsphase wurde Natascha Sander, Leiterin Konzerncontrolling, die Führung des Finanzressorts kommissarisch übertragen.

Prognose 2024 konkretisiert - Mittelfrist-Guidance 2025 adjustiert

Aufgrund der Performance im Berichtszeitraum und die fortgesetzt schwache konjunkturelle Entwicklung konkretisiert der Vorstand seine Erwartung, im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz am unteren Ende der Bandbreite zwischen 245 und 270 Mio. € bei einer EBIT-Marge am unteren Ende der Spanne zwischen 5,5 % und 7,5 % sowie einem ROCE am unteren Ende der Bandbreite zwischen 14,0 % und 16,0 % zu erzielen. Aufwendungen aus dem Effizienzprogramm sind hierin enthalten.

Im Hinblick auf die schwachen Konjunkturprognosen für das Jahr 2025 hat der Vorstand der technotrans SE die Mittelfrist-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 adjustiert und erwartet einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 245 Mio. € bis 265 Mio. € (bisher: 265 Mio. € bis 285 Mio. €) bei einer Konzern-EBIT-Marge von 7,0 % bis 9,0 % (bisher: 9,0 % bis 12,0 %). Die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital (ROCE) wird in einer Bandbreite von 13,0 % bis 16,0 % (bisher:> 15 %) erwartet.

"Wir haben in den ersten neun Monaten wichtige Vertriebserfolge erzielt und die Kostenstruktur des Konzerns auf die zukünftigen Herausforderungen angepasst. Mit unserer neuen marktorientierten Organisationsstruktur sind wir für die Zukunft gerüstet", sagt Michael Finger.

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Über die technotrans SE:

Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 262,1 Mio. €.

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

19.11.2024 CET/CEST

