HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH von 740 auf 570 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die unerwartet schwachen Umsatzzahlen zum ersten Quartal hätten gezeigt, dass die chinesische Nachfrage noch schwächer als von ihm befürchtet gewesen sei, schrieb Analyst Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit seinen niedrigeren Schätzungen und einem konservativeren Bewertungsansatz für den Luxusgüterkonzern. Dabei sieht er aber nach dem jüngsten Kursrückgang noch ausreichend Luft für ein Kaufvotum./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 17:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121014