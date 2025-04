B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099) hat angekündigt, im Laufe des Jahres 2025 rund 300 Arbeitsplätze an seiner Otjikoto-Mine in Namibia abzubauen. Hintergrund ist das schrittweise Auslaufen des Tagebaus, nachdem die oberflächennahen Erzvorkommen erschöpft sind.Wie geht es weiter, ist das das Einläuten des Endes der Mine. Nein! Die Fokussierung ändert sich. Auch andere Goldproduzenten stehen bei uns im Fokus. Am Besten Wochenendslektüre nutzen! -> KW 15 Gold katapultartig, Ende in Sicht? - Dazu Goldaktien ...

