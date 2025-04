Direkte Auswirkungen der Zollpolitik von Donald Trump gibt es bei der Deutschen Telekom zwar kaum. Vor allem der deutlich schwächere US-Dollar belastet den DAX-Titel mit seiner wachstumsstarken Tochter T-Mobile US aber. Im ersten Quartal könnte sich zudem die Wettbewerbssituation zugespitzt haben.Bloomberg Intelligence (BI) berichtet, dass es im ersten Quartal einen "tougheren Wettbewerb" in den USA und Deutschland gegeben habe. In Deutschland sei vor allem der Wettbewerb im Breitbandgeschäft intensiver ...

