Von Cristina Gallardo

DOW JONES--Der britische Pharmakonzern GSK hat von einem Beratungsgremium des US-Gesundheitsministeriums positive Empfehlungen für zwei seiner Impfstoffe erhalten. Das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) habe eine positive Empfehlung für den Meningitis-Impfstoff Penmenvy und den RSV-Impfstoff Arexvy ausgesprochen.

Penmenvy sei empfohlen worden, um Menschen über 10 Jahre vor Neisseria Meningitis Typ A, B, C, W und Y zu schützen, teilte GSK weiter mit. Dosen dieses Impfstoffs werden in den USA ab diesem Sommer zur Verfügung stehen. Arexvy wurde für Erwachsene im Alter von 50 bis 59 Jahren empfohlen, die ein erhöhtes Risiko für eine schwere RSV-Erkrankung haben, einschließlich Menschen mit Asthma, Diabetes, Herzerkrankungen und Menschen, die in Pflegeheimen leben.

Die Empfehlungen des Ausschusses werden nun zur Überprüfung und Zulassung weitergeleitet. Die endgültigen Empfehlungen werden nach der Zulassung veröffentlicht.

