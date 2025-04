Subaru of America hat auf der New York International Auto Show sein zweites Elektro-SUV Trailseeker EV präsentiert, das ab 2026 landesweit verkauft werden soll. Zudem wird der Debüt-Stromer Solterra überarbeitet. Blicken wir aber zunächst auf den Trailseeker EV: Schon der Name lässt auf die Offroad-Ambitionen des Modells schließen, das serienmäßig einen Allradantrieb erhält. "Der Name Trailseeker wurde entwickelt, um die Geländegängigkeit des SUV ...

Den vollständigen Artikel lesen ...