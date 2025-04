© Foto: picture alliance

Evotec richtet sich neu aus, strafft das Portfolio und fokussiert sich auf zwei Kernbereiche. 2025 soll der Umsatz um bis zu 10 Prozent steigen - die Aktie legt zu.Evotec hat am Donnerstag eine tiefgreifende Neuausrichtung angekündigt: Künftig will sich das Unternehmen auf wachstumsstarke Dienstleistungen und Therapiegebiete konzentrieren und dabei das Projektportfolio um rund 30 Prozent verschlanken. Beteiligungen sollen aufgegeben werden. Stattdessen ruht das Geschäftsmodell auf zwei zentralen Säulen: der Wirkstoffforschung und präklinischen Entwicklung (Shared R&D) sowie der Tochter Just - Evotec Biologics. "Die ambitionierte Neuausrichtung von Evotec ebnet den Weg für nachhaltiges, …