NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Pernod Ricard nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das vergangene Quartal des Spirituosenherstellers sei alles andere als großartig ausgefallen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Doch nach den Zahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH habe er mit deutlich Schlimmerem gerechnet./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 01:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 01:54 / EDT

FR0000120693