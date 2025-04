EQS-News: Bike24 Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Sylvio Eichhorst wird neuer Finanzvorstand von BIKE24



17.04.2025 / 11:00 CET/CEST

Dresden, 17.04.2025 - Der Aufsichtsrat der Bike24 Holding AG hat Sylvio Eichhorst als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 übernimmt er als Finanzvorstand die Leitung der Kernbereiche Finanzen, IT und Personal.



"Wir sind sehr erfreut, Sylvio Eichhorst mit seiner internationalen Erfahrung und ausgewiesenen Finanzexpertise als neuen CFO für BIKE24 gewonnen zu haben, der auf Grund seiner Arbeit als Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses von BIKE24 bereits wertvolle Einblicke in unser Unternehmen besitzt", sagt Ralf Kindermann, Aufsichtsratsvorsitzender der Bike24 Holding AG.



Sylvio Eichhorst hat den Aufsichtsrat mit seinen umfangreichen Finanzkenntnissen aus verschiedenen Unternehmen und Branchen sowie seiner Persönlichkeit überzeugt. In Anbetracht der aktuellen Marktherausforderungen ist seine Erfahrung im Kapitalmarktumfeld für BIKE24 von großer Bedeutung.



Sylvio Eichhorst ist derzeit Head of Global Finance & Procurement der KWS Gruppe mit Sitz in Einbeck. Im Laufe seiner mehr als 28 jährigen Karriere arbeitete er in verschiedenen globalen Führungs- und Finanzmanagementpositionen und begleitete Unternehmen in den unterschiedlichsten Unternehmensphasen. Er startete seine Karriere als Wirtschaftsprüfer bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Stationen in Leipzig, New York und Dresden und war bei Jenoptik AG als Vice President, Head of Group Accounting & Taxes, tätig.



Er ist Diplom-Kaufmann und examinierter Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sowie Certified Public Accountant in New Hampshire, USA. Er ist 52 Jahre alt und Vater zweier Kinder.



"Sylvio Eichhorst wird den Vorstand mir seiner umfassenden Expertise und Erfahrung bereichern und ab Oktober wieder vervollständigen. Ich freue mich bereits jetzt auf eine gute fachliche und persönliche Zusammenarbeit.", sagt Andrés Martin-Birner, Chief Executive Officer von Bike24 Holding AG.



Über BIKE24

Die Bike24 Holding AG ist eine führende europäische E-Commerce-Plattform für Fahrrad- und Outdoor-Produkte. Mit einem umfangreichen Sortiment, schnellen Lieferzeiten und länderspezifischen Onlineshops bietet das Unternehmen seinen Kunden ein optimales Einkaufserlebnis. BIKE24 ist in mehreren europäischen Ländern aktiv und verfolgt das Ziel, den Fahrradmarkt weiter zu digitalisieren und nachhaltiges Wachstum zu fördern.



