FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 3100 (3650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS 4IMPRINT GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3900 (6250) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DISCOVERIE PRICE TARGET TO 600 (765) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FUTURE PLC TARGET TO 1915 (2078) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS M&C SAATCHI PRICE TARGET TO 248 (266) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2750 (2850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 37 (42) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WH SMITH TARGET TO 1050 (1290) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WPP PRICE TARGET TO 740 (875) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 565 (670) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MITIE GROUP TARGET TO 150 (145) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1720 (1710) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 630 (800) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DISCOVERIE PRICE TARGET TO 580 (750) PENCE - HSBC CUTS HALMA PRICE TARGET TO 2550 (2800) PENCE - HSBC CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 2170 (2440) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2050 (2630) PENCE - HSBC CUTS RIGHTMOVE TO 'HOLD' - PRICE TARGET 775 PENCE - HSBC CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 360 (395) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2730) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2625 (3200) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SPIRAX TO 'HOLD' - PRICE TARGET 6435 PENCE - HSBC CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 450 (580) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS VOLEX PRICE TARGET TO 380 (500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HAYS PRICE TARGET TO 85 (95) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 330 (355) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 275 (340) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BUNZL TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 2700 (3500) PENCE - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 670 (910) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN STARTS JET2 WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1900 PENCE - RBC CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2600 (3550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANTOFAGASTA TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERF,) - PRICE TARGET 1700 (1800) PENCE - STIFEL CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 750 (1150) PENCE - 'HOLD'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob