Die Ölpreise können am heutigen Donnerstag nach den Vortagesgewinnen weitere Zugewinne verzeichnen. Meldungen, wonach die USA den Druck auf das Förderland Iran erhöht haben sollen, führen Marktbeobachter als Kurs unterstützend an. Auch die Aktie von BP kann heute wieder etwas zulegen. Bei den Briten findet heute die Hauptversammlung statt.Das in Großbritannien ansässige, angeschlagene Energieunternehmen versucht derzeit durch einen Kurswechsel wieder auf Kurs zu kommen. Um das Vertrauen der Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...