FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Evotec sind am Donnerstag nach Jahreszahlen und Prognosen des Wirkstoffforschers auf den höchsten Stand seit gut drei Wochen geklettert. Zuletzt gewannen sie als stärkster Wert im schwächeren MDax der mittelgroßen Werte 6,3 Prozent auf 6,19 Euro. Zum Handelsauftakt hatten sie um annähernd 11 Prozent zugelegt, dann aber zwischenzeitlich bei einem Kurs von unter 6 Euro an Schwung eingebüßt.

Evotec habe im Schlussquartal 2024 die Erwartungen übertroffen und so die eigenen Ziele locker erreicht, schrieb Analyst Charles Weston von der kanadischen Bank RBC.

Beim Ausblick gab es Licht und Schatten. So sei die Prognose für 2025 schwächer als erwartet, für 2028 aber überraschend positiv, sagte ein Händler. Für weitsichtige Investoren seien daher Käufe womöglich interessant. Pessimisten dürften sich eher auf die trüben Aussichten für 2025 konzentrieren.

Evotec richtet sich zudem neu aus. Das Unternehmen will sich künftig auf hochwertige Dienstleistungen und Therapiegebiete konzentrieren und das Projekt-Portfolio um etwa 30 Prozent reduzieren. Dabei wollen die Hamburger vermehrt auf Automation und künstliche Intelligenz setzen. Aus Beteiligungen will Evotec aussteigen und sich künftig auf die zwei Säulen Wirkstoffforschung & Präklinische Entwicklung sowie den Biologika-Bereich Just - Evotec Biologics konzentrieren. RBC-Experte Weston begrüßt die Vereinfachung des Geschäftsmodells.

Der aktuelle Kurszuwachs kann allerdings über die längerfristig enttäuschende Entwicklung nicht hinwegtäuschen. So sieht es nach dem sehr schwachen Jahr 2024 mit einem Kursverlust von 61,5 Prozent auch im Jahr 2025 für die Anleger bislang düster aus - das Minus beläuft sich auf rund ein Viertel.

An der Marke knapp über 5 Euro auf dem Kursniveau von Ende 2016 sind die Evotec-Aktien unterstützt. Hier hatten sie sich im August und Oktober des vergangenen Jahres gefangen. Auch Anfang April wurden die im Zuge des US-Zollschocks erlittenen Kursverluste an dieser Marke aufgehalten./ajx/nas/mis