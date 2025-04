EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Bessenbach, 17. April 2025. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, übernahm mit Wirkung zum 11. April 2025 die ausstehenden 40 % an der Haldex ANAND India Private Limited ("Haldex India") von seinem Joint-Venture Partner ANAND Group. Das 1996 gegründete Joint-Venture-Unternehmen, welches im Zuge der HALDEX-Übernahme mit 60% der Anteile zu SAF-HOLLAND gehörte, ist ein führender Hersteller von automatischen sowie manuellen Gestängestellern und Produkten für pneumatische Bremssysteme für Truck und Trailer in Indien. Die Übernahme der ausstehenden Anteile an Haldex India ist ein wesentlicher Schritt im Rahmen der drive2030-Strategie von SAF-HOLLAND, seine Marktposition im indischen Nutzfahrzeugmarkt weiter zu stärken und die Wachstumsaussichten noch besser zu nutzen. So soll unter anderem die Zusammenarbeit mit York, dem seit 2018 zur SAF-HOLLAND Group gehörenden, führenden Anbieter von Achs- und Federungssystemen für Trailer in Indien, insbesondere in Bezug auf das Vertriebs- und Distributionsnetzwerk intensiviert werden. Darüber hinaus vereinfacht die vollständige Übernahme der Gesellschaft die Lokalisierung des kompletten Haldex-Produktportfolios in Indien. "Der indische Nutzfahrzeugmarkt ist ein strategischer Wachstumsmarkt für SAF-HOLLAND," sagt Alexander Geis, Vorsitzender des Vorstands und CEO der SAF-HOLLAND SE, und ergänzt: "Große Infrastrukturinvestitionen, das allgemeine Wirtschaftswachstum und die anhaltende Urbanisierung treiben die langfristige Nachfrage nach schweren Lkw, Baumaschinen und Trailern. Durch die stärkere Zusammenarbeit unserer indischen Tochtergesellschaften werden wir unsere Kunden noch besser bedienen können. Und das sowohl im Erstausrüstungs- als auch im wichtigen Ersatzteilgeschäft. Die neue Aufstellung ist ein wesentlicher Baustein, die mit "drive2030" beschriebenen, ambitionierten Wachstumsziele bis zum Jahr 2030 zu erreichen." Der Kaufpreis der Transaktion liegt im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Michael Schickling Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 617 michael.schickling@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich etwa 5.700 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz 1.877 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2024 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3. Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com .





