ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe Konsensschätzungen für die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen veröffentlicht, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zudem ließen Aussagen von Konkurrent Heineken zur jüngsten Umsatzentwicklung positive Rückschlüsse auf die Geschäfte von AB Inbev in Mexiko, Brasilien, Südafrika und Nigeria zu./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 16:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: BE0974293251