BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland übernimmt die ausstehenden Anteile am indischen Gemeinschaftsunternehmen Haldex Anand India. SAF-Holland hatte die Beteiligung am Hersteller von Gestängestellern und Teilen für pneumatische Truck- und Trailer-Bremssysteme im Zuge der Übernahme des schwedischen Bremsenspezialisten Haldex erworben. Der Kaufpreis für die ausstehenden 40 Prozent am indischen Unternehmen liege im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte SAF-Holland am Donnerstag in Bessenbach mit. Die Komplettübernahme von Haldex India sei ein wesentlicher Schritt im Rahmen der Strategie von SAF-Holland, die Marktposition im indischen Nutzfahrzeugmarkt weiter zu stärken, hieß es./mis/men