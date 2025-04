EUR/USD fällt auf nahe 1,1350 vor der geldpolitischen Sitzung der EZB.Die EZB wird voraussichtlich die Zinssätze zum sechsten Mal in Folge um 25 Basispunkte senken.Große Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und Japan haben dem US-Dollar etwas Erleichterung verschafft. EUR/USD fällt während der europäischen Handelsstunden am Donnerstag ...

