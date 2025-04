DJ MÄRKTE EUROPA/Abgaben vor EZB - Hausse bei Siemens Energy

DOW JONES--Etwas deutlicher im Minus zeigen sich Europas Börsen am Donnerstagmittag. Der DAX fällt um 0,7 Prozent auf 21.160 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,8 Prozent auf 4.927 Punkte nach. Die Märkte warten auf die Zinssenkung der EZB. Zu den US-Zöllen und ihren Folgen halten sich positive und negative Schlagzeilen in etwa die Waage: Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell belasten etwas. Er sagte, dass die von Präsident Trump verhängten Zölle eine Herausforderung für die Zentralbank darstellen könnten. In der Nacht gab es dann Meldungen über Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen Japan und den USA. US-Präsident Trump sprach von großen Fortschritten und weckte damit die Hoffnung, der Handelskrieg könne noch entschärft werden.

Dies ist auch dringend nötig, warnt Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management: "Es wäre ein monumentaler und historischer Akt der Selbstbeschädigung, wenn die US-Regierung eine Rezession verschulden würde". Trump könne es sich nicht leisten, dass die Märkte das Vertrauen in die US-Politik verlören.

EZB-Zinssenkung erwartet

In Europa steht zunächst der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an. Hier wird fest mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet. Die Strategen der Helaba gehen davon aus, dass sich an den EZB-Aussagen wenig ändern wird, wonach sich die Notenbank nicht vorab auf einen bestimmten Zinspfad festlegen lasse und von Sitzung zu Sitzung datebnabhängi entscheiden werde.

Siemens Energy (+12%) hat indes sehr starke Geschäftszahlen vorgelegt, dazu die Prognose erhöht. Laut Jefferies-Analysten liegt der Auftragseingang 16 Prozent über Erwartung, das bereinigte EBITA sogar 57 Prozent. Der freie Cashflow von 1,4 Milliarden Euro (vor Steuern) übertraf die Konsensschätzung deutlich. Angebhoben wurden die Prognosen für Umsatzwachstum, Marge und Cashflow für das laufende Jahr.

Bei ABB geht es nach Zahlenausweis 0,7 Prozent höher. Die Schweizer haben im ersten Quartal bei leichtem Umsatzzuwachs operativ und unter dem Strich prozentual zweistellige Gewinnzuwächse erzielt und die Margen verbessert. Den Unternehmensausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Automatisierungskonzern.

Beim Luxusartikler Hermes geht es dagegen um 2 Prozent nach unten. Die Analysten der Citi stufen das erste Quartal als solide ein, doch die teils hohen Erwartungen konnten nicht erfüllt werden. Laut Aussagen des CFO werde der volle Effekt der derzeitig 10-prozentigen US-Zölle ab 1. Mai über Preiserhöhungen ausgeglichen.

Die britische Supermarktkette Sainsburys zeigt sich in guter Verfassung, die Aktien legen in London um 2,7 Prozent zu. Der Gewinn (EBIT) konnte um 15 Prozent gesteigert werden. Bei Evotec geht es sogar 6,4 Prozent höher. Laut den RBC-Analysten hat vor allem das Schlussquartal überzeugt. Das EBITDA sei deutlich um 27 Prozent über dem Konsens ausgefallen, die Nettoverschuldung, auf die an der Börse auch geachtet wird, dagegen niedriger als erwartet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.926,97 -0,8% -39,53 +1,4% Stoxx-50 4.219,66 -0,6% -23,65 -1,5% DAX 21.160,28 -0,7% -150,74 +7,0% MDAX 26.941,35 -1,0% -277,94 +6,4% TecDAX 3.407,15 -1,3% -45,72 +1,0% SDAX 15.031,08 -0,7% -108,59 +10,4% CAC 7.267,75 -0,8% -62,22 -0,7% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1364 -0,3% 1,1398 1,1359 +10,1% EUR/JPY 161,9475 +0,2% 161,5590 162,1630 -0,8% EUR/CHF 0,9281 +0,2% 0,9266 0,9280 -0,9% EUR/GBP 0,8588 -0,2% 0,8607 0,8584 +4,1% USD/JPY 142,5400 +0,6% 141,7455 142,8345 -9,9% GBP/USD 1,3233 -0,1% 1,3243 1,3232 +5,7% USD/CNY 7,2049 +0,1% 7,1965 7,2078 -0,2% USD/CNH 7,3045 +0,1% 7,2986 7,3100 -0,4% AUS/USD 0,6354 -0,3% 0,6371 0,6387 +3,0% Bitcoin/USD 84.324,10 -0,3% 84.541,35 85.109,25 -9,3% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,23 62,62 +1,0% 0,61 +1,6% Brent/ICE 66,46 66,06 +0,6% 0,40 -11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3329,05 3344,40 -0,5% -15,36 +27,4% Silber 28,50 28,77 -0,9% -0,27 +2,9% Platin 845,24 852,82 -0,9% -7,58 -2,6% Kupfer 4,59 4,69 -2,1% -0,10 +12,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

