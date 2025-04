FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group von 50 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe bereits vor dem sogenannten "Liberation Day" mit den neuen Zöllen von US-Präsident Donald Trump seine Schätzungen für den Logistikkonzern gesenkt, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Seine operative Ergebnisprognose (Ebit) liege nun knapp unter dem Konzernziel. Die Unsicherheit wegen der Zölle könnte die globale Wirtschaft erheblich beeinträchtigen und zu einer Rezession führen./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 07:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005552004