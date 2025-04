Im März 2025 gingen in Deutschland nach Informationen der Bundesnetzagentur (BNetzA) PV-Anlagen mit 800 MW Leistung neu in Betrieb. Das ist nur die Hälfte des Vormonats Februar und der geringste Monatszuwachs seit Jahren. Der Zubau an Photovoltaik-Anlagen verringerte sich im März 2025 auf netto rund 787 Megawatt (MW). Das teilte die Bundesnetzagentur am Mittwoch mit. Der jetzt bekannt gegebene Monatswert für März 2025 setzt sich laut der Behörde aus dem bis zum 14.04.2025 registrierten Nettozubau ...

