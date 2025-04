EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Konferenz

DN Deutsche Nachhaltigkeit konkretisiert weitere Termine für internationalen Rollout des International Impact Forum/ Veranstaltungen 2025 in Frankfurt, Wien und Abu Dhabi geplant und Planungen für 2026 laufen Frankfurt am Main, 17. April 2025 - Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN DE000A3DW408) nennt weitere Termine für den internationalen Rollout des International Impact Forums ("IIF"), einer Eventreihe mit hochkarätigen Gästen aus der Impact-Szene. Nach der Veranstaltung in Monaco im März 2025 geht die Veranstaltungsreihe am 4. Juni 2025 in Frankfurt weiter. Im Jahresverlauf folgen weitere IIFs am 10. September in Wien und Mitte des vierten Quartals in Abu Dhabi. Für das kommende Jahr wurde bereits mit den Planungen zu Locations, Terminen und Programmen begonnen. Die Deutsche Nachhaltigkeit ist Hauptsponsor des IIF. Auf den Veranstaltungen werden Vorträge vom Who-is-Who der internationalen Impact-Szene gehalten sowie spannende Podiumsdiskussionen über die Zukunft von ESG und der Finanzbranche geführt. Abgerundet wird das IIF durch die zahlreichen Networking-Möglichkeiten mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Auf den bisherigen Events waren u.a. der österreichische Politiker und frühere Erste Vizepräsident des Europaparlaments Dr. Othmar Karas, der ehemalige Tennisspieler und Investor Dominic Thiem und der Vizepräsident und CEO der Stiftung Fürst Albert II. von Monaco Olivier Wenden vertreten. Als Hauptsponsor des International Impact Forums stärkt die Deutsche Nachhaltigkeit mit der Veranstaltung ihr weltweites Netzwerk in der Impact-Investing Branche. Auf der Veranstaltungsreihe werden neben der Deutschen Nachhaltigkeit auch Portfoliounternehmen vorgestellt. Ole Nixdorff, CEO der Deutschen Nachhaltigkeit: "Im laufenden Jahr finden noch drei International Impact Foren statt und wir sind bereits in der Planung für 2026. Eine globale Vernetzung der Impact-Szene ist notwendiger denn je, um die ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam zu lösen. Das International Impact Forum bietet dafür den perfekten Rahmen. Mit inhaltsstarken Vorträgen und Diskussionen von erstklassigen Speakern über aktuelle Entwicklungen im Impact Investing werden neue Impulse für die Branche gesetzt. Wir sind stolz, als Sponsor ein Teil dieser Top-Eventreihe zu sein und das wichtige Thema Impact Investing dadurch sichtbarer zu machen." Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich hier: https://internationalimpactforum.com/ Über DN Deutsche Nachhaltigkeit Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

