FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften eine Verbesserung gegenüber dem von negativen Einmaleffekten geprägten Schlussquartal 2024 belegen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Nach der Ablehnung eines Übernahmeangebots müsse das Management nun beweisen, dass es selbst Mehrwert für die Aktionäre schaffen könne. Der ambitionierte und schnelle Konzernumbau werde aber viel Kapital erfordern und die Verschuldung erhöhen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 07:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006202005