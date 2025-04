Die Rheinmetall-Aktie ist gestern auf ein neues Allzeithoch geklettert und hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo um 205% gewonnen. Aktuell notiert das Papier des Rüstungs-Herstellers minimal schwächer (1465 Euro; -1%). In der Fünf-Jahres-Betrachtung können sich Rheinmetall-Aktionäre sogar über einen Kursgewinn von 2420% freuen. Rheinmetall-Aktie: Lohnt sich der Kauf? In...

