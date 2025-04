Am 15. April 2025, wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag, ist Wolf von Fabeck verstorben. Fabeck war über Jahrzehnte eine prägende Persönlichkeit in der deutschen Solarszene. Als Gründer, langjähriger Geschäftsführer und Ehrenvorsitzender des Solarenergie-Fördervereins Deutschland (SFV) wirkte er als beharrlicher Kämpfer für den Klimaschutz. Mit seinem Verein erreichte er in den 1990er Jahren für Aachen die kostendeckende Vergütung für Solarstrom und legte damit die Grundlage für das spätere EEG. ...

