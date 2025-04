EQS-Media / 17.04.2025 / 15:24 CET/CEST



ChargePost als Multi-Tool: rückspeisefähige Batterie als Basis für lokales Energiemanagement und Netzdienste.

Smarte Werbevermarktung anhand integrierter 75' Displays.

ADS-TEC Energy launcht neue Großspeicherserie - skalierbar bis in den Multi-Megawattbereich.

NÜRTINGEN, Deutschland - 17. April 2025 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Lösungsanbieter von batteriebasierten Speicher- und Schnellladesystemen präsentiert von 07. bis 09. Mai 2025 in München auf der weltweit führenden Energie- und Mobilitätsmesse Power2Drive in Halle B6 auf Stand 210 seine neuesten Produkte und Services.

Multi-Talent ChargePost, ChargeBox und neue Großspeicher

Allen voran präsentiert der Speicherpionier aus Nürtingen sein multifunktionales All-in-One-Schnellladesystem "ChargePost", welches eine effiziente ultraschnelle 300-kW-Ladeinfrastruktur bietet, ohne dass dafür das Netz ausgebaut werden muss. Das spart nicht nur viel Zeit, Geld und Aufwand beim Aufbau, sondern die Betreiber bleiben unabhängig von steigenden Netzgebühren und können zugleich die Flexibilität des integrierten Speichers zum Geschäft machen. Der 200 kWh große Pufferspeicher ist rückspeisefähig und damit kann in alle Richtungen agiert werden: Richtung Netz (Energiehandel), innerhalb des lokalen Energiemanagements (Eigenverbrauchsoptimierung, Lastspitzenkappung) oder in Richtung E-Mobilität (beispielsweise einer Unternehmensflotte). So können Umsätze generiert werden, auch wenn gerade kein Auto zum Laden kommt. Werden mehrere Standorte vernetzt, kann mit einem virtuellen Kraftwerk gegen die Börse gehandelt werden. Zusätzlich sind in die Schnellladestation zwei optionale 75' große Werbebildschirme integriert, um weitere Einnahmen zu erzielen. Denn die Stationen stehen oftmals mitten in der Stadt oder an Supermärkten oder Tankstellen, wo viel Sichtbarkeit für ein Geschäft mit DOOH (Digital out of Home) zu erwarten ist.

Für den Fall, dass Batteriesystem und Ladepunkte räumlich getrennt aufgestellt werden sollen, hat ADS-TEC Energy nach wie vor die leistungsstarke ChargeBox für maximal 320 kW im Programm.

Neu hinzu kommt ein umfangreiches Portfolio an Großbatterien in kleineren und größeren Formaten, beginnend von 500 kWh bis 5 MWh (bzw. 2,5 kW) pro Einheit. Diese sind skalierbar bis in den Multi-Megawattbereich. In gewohnt hoher ADS-TEC-Qualität, multifunktional und Cyber-sicher durch Security Made in Germany.

360° Handlungsfähigkeit und alles aus einer Hand - für mehr Resilienz in kritischer Infrastruktur

ADS-TEC Energy beherrscht das Gesamtsystem bis ins Detail. Das gilt sowohl für die Entwicklung der Hard- und Software aus dem eigenen Haus sowie für umfangreiche Angebote im Servicebereich, angefangen von der Planung bis zur Installation, was für garantiert hohe Verfügbarkeiten der Systeme weltweit sorgt. Auf Wunsch übernimmt das Unternehmen auch die Betriebsführung und Finanzierung.

"Mit uns als zuverlässiger Hersteller aus Deutschland sind unsere Kunden mit ihren Projekten langfristig und sicher aufgestellt. Wir freuen uns auf München, um unsere smarten Speicher-Plattformen in vollem Umfang darzustellen und den Unterschied aufzuzeigen, den unsere 360°-Strategie macht", sagt Dennis Müller, SVP Product Marketing & Communication von ADS-TEC Energy.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

