Brüssel - Der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), CSU-Vize Manfred Weber, warnt inmitten globaler Handelsspannungen vor einer Annäherung an China. "Im Handelsstreit der USA mit China läuft eine Mega-Eskalation, und es wäre fatal, wenn Europa jetzt in Washington den Eindruck erwecken würde, dass wir uns China an die Brust werfen", sagte Weber der "Bild" (Freitagausgabe).Auch rein wirtschaftliche Gründe sprechen aus Webers Sicht gegen die Strategie der Annäherung. "In Brüssel hat niemand vergessen, wie es bei der Photovoltaik gelaufen ist, mit welchen rabiaten Mitteln China sich die Weltmarktführerschaft gesichert hat", sagte Weber mit Blick auf Länder wie Spanien, die zuletzt für neue Kooperationen mit Peking warben.Aus Webers Sicht sind die Gefahren größer als mögliche Chancen. "Preis-Dumping droht auch ganz aktuell wieder, falls China versucht, seine Überkapazitäten auf dem europäischen Markt loszuwerden", sagte er. "Da müssen wir äußerst wachsam sein, unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze schützen."