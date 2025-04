Baden-Baden - Der Rapper Jazeek steht mit seinem Song "Akon" an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK wegen des Feiertags am Freitag bereits am Donnerstag mit. Nina Chuba landet mit "Unsicher" hinter Zartmann ("Tau mich auf", zwei) auf Platz drei.In den Album-Charts springt Jazeeks Platte "Most Valuable Playa" von Platz drei auf Platz eins. Die Mittelalter-Band In Extremo erreicht mit einer Live-Edition ihres 2024er-Albums "Wolkenschieber" Rang zwei. Ganz oben mischen außerdem die Genre-Grenzgänger von Bon Iver ("Sable, Fable", vier) sowie das Symphonic-Metal-Sextett Epica ("Aspiral", fünf) mit.Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.