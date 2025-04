NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Die Erlöse des Spirituosenherstellers seinen schwach ausgefallen, hätten aber den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine optimistischere Prognose sei verfehlt worden. Während die Entwicklung in den USA stärker als erwartet gewesen sei, habe sie in Europa und Asien geschwächelt. Die Prognose für das organische Umsatzwachstum des Gesamtgeschäftsjahres2024/25 sei bekräftigt worden, einschließlich der Auswirkungen der erwarteten Zölle in China und den USA./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 06:34 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120693