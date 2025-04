Die Cantourage Group hat sich in den letzten Jahren als führendes Unternehmen in der europäischen Cannabis-Industrie etabliert. Unter der Leitung von CEO Philipp Schetter verfolgt das Unternehmen einen innovativen Ansatz, der die Herstellung und den Vertrieb von medizinischem Cannabis revolutioniert hat. In einem Gespräch gewährt Schetter Einblicke in die Entstehung, die Geschäftsstrategie und die Zukunftsperspektiven des Unternehmens. Der Ursprung des Namens und die Mission Der Name "Cantourage" ist eine Kombination aus "Cannabis" und "Entourage". Letzteres verweist auf zwei zentrale Aspekte: Zum einen beschreibt es das langjährige Zusammenwirken des Gründer- und Management-Teams, das seit 2016 in der Cannabis-Branche aktiv ist. Zum ...

