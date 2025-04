Gelsenkirchen - Nach einer tödlichen Messerattacke Anfang April hat die Polizei Gelsenkirchen zwei 16-jährige Tatverdächtige festgenommen. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, erfolgte der Zugriff bereits am Mittwochmorgen.Das Amtsgericht Essen hatte zuvor die erforderlichen Haftbefehle und Durchsuchungsgenehmigungen erlassen, nachdem per Öffentlichkeitsfahndung nach den Tatverdächtigen gesucht worden und offensichtlich entsprechende Hinweise eingegangen waren.Bei der Tat am 2. April war ein 44-jähriger Mann in in Gelsenkirchen-Schalke durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er später seinen Verletzungen erlag.