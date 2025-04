An einem Tag, an dem der US-Dollar (USD) in den G10-Staaten abverkauft wurde, legte der Kanadische Dollar (CAD) gestern um 0,7% zu, was zum Teil auf die Entscheidung der Bank of Canada zurückzuführen ist, die Zinsen nicht erneut zu senken - die erste Pause der BoC seit Beginn des Lockerungszyklus im Juni letzten Jahres. Der OIS-Markt rechnete teilweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...