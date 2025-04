Zürich - Die Devisen bewegen sich am Donnerstagnachmittag vor dem langen Osterwochenende kaum. Der Dollar gibt wieder leicht nach. Der «Greenback» kostet noch 0,8162 Franken nach 0,8174 Franken am Mittag. Der Euro verteuert sich zur US-Währung auf 1,1378 Dollar nach 1,1371 Dollar wenige Stunden zuvor. Zum Franken verbilligt sich die Gemeinschaftswährung derweil auf 0,9288, nachdem sie am Mittag noch 0,9295 gekostet hatte. Die Zinsentscheidung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...