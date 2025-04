Köln - In Köln müssen knapp 8.000 Menschen kurzfristig ihre Häuser verlassen, nachdem im Stadtteil Sülz bei Bauarbeiten eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden ist.Die Bombe mit Langzeitzünder müsse noch am Donnerstag entschärft werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Dafür wurde ein Gefahrenbereich von 500 Metern Radius abgesperrt und evakuiert, Mitarbeiter des Ordnungsamtes liefen von Haus zu Haus und klingelten an den Türen.Außerdem kam es zu Straßensperrungen und Störungen im ÖPNV, Busse und Straßenbahnlinien wurden umgeleitet.