NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser bezog sich am Donnerstag auf Studiendaten zu der Abnehmpille Orforglipron des US-Pharmakonzerns Eli Lilly. Diese hätten insgesamt die erwartete Gewichtsabnahme bestätigt, die im Großen und Ganzen mit den injizierbaren Produkten Ozempic von Novo Nordisk und Mounjaro von Eli Lilly übereinstimme. Die Daten zeigten zwar, wie wettbewerbsfähig Orforglipron sei. Allerdings sei es bei der Einnahme der Pille zu potenziell höheren Raten von Durchfallerkrankungen gekommen, was den Wettbewerbsdruck auf Novo verringern könnte./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 13:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 13:37 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333