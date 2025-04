Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Gründonnerstag von den leichten Verlusten der beiden Vortage erholt und geht mit moderaten Gewinnen in die Osterfeiertage. Das Geschehen habe sich im Vergleich zu den vergangenen Tagen merklich beruhigt, auch wenn der US-Zollstreit weiterhin das beherrschende Thema an den Märkten bleibe, sagt ein Händler. Viele Marktteilnehmer hätten ihre Positionen bezogen und sich schon vorzeitig in das verlängerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...