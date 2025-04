NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 415 dänische Kronen belassen. Die positiven Ergebnisse von Eli Lillys oralem GLP-1 bei Diabetikern scheine verglichen mit dem injizierbaren Ozempic der Dänen konkurrenzfähig zu sein, schrieb Analyst Benjamin Jackson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Besorgnis über mögliche Hindernisse für Novos GLP-1-Wachstum dürfte sich verstärken./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 11:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 11:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333