Zollkrieg & EZB-Signale. DAX im Aufwind, Tech-Aktien (Apple, Nvidia, AMD, Meta,...) unter Druck

Anzeige / Werbung

Unterstützt wurde die gute Stimmung in Europa nicht von der Aussicht auf eine Zolleinigung zwischen den USA und Europa, die Donald Trump ankündigte. Sondern auch von der siebten Zinssenkung in Folge, welche die EZB heute verkündete. Damit sollte sich der Wirtschaftsraum weiter stabilisieren und eine Rezession vermieden werden, verkündete Christine Lagarde im Ausblick. Dem Euro half dies nicht weiter, da er schon im Vorfeld der Zinssatzentscheidung stark zulegen konnte. Diese Bewegung ist zudem als Zeichen eines weiter fallenden Dollars zu bewerten, denn auch andere Währungen waren jüngst stärker.

Auch der Ölpreis legte in dieser Woche wieder deutlich zu. Die Abschläge waren zuvor sehr deutlich gewesen, sodass man hier erst einmal eine technische Erholung sah. Bleiben wir bei der Markttechnik, ist die weitere Aufwärtsbewegung mit erneuten Rekorden im Goldpreis sehr einfach zu umschreiben. Wir notieren in dieser Woche bereits über 3.300 US-Dollar, was einem deutlichen Aufschlag von 4,5 Prozent in dieser Woche entsprach.

Über die Würdigung des Sentiments in den USA, den Ausblick auf die Zinsen inmitten des Twists zwischen Jerome Powell und Donald Trump und den jüngsten US-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen, kamen wir auf die Einzelwerte an der Wall Street zu sprechen.

Bei den Einzelwerten blicken wir direkt auf die Meldung des Tages. Der Krankenversicherer United Health verliert heute so stark wie zuletzt vor 25 Jahren. Mit gestiegenen Kosten war das Quartal zwar positiv, doch im Ausblick wurde die Jahresprognose deutlich gesenkt. Dies belastet über die hohe Gewichtung den Dow Jones. Ebenso die gestiegenen Kosten für die Importvereinbarungen der US-Technologiewerte. Nvidia kalkuliert mit 5,5 Milliarden Dollar Mehrkosten und AMD mit 800 Millionen - beides Beträge, die man womöglich schon als Rückstellung in der nächsten Bilanz in Form einer Belastung akzeptieren muss.

Während sich Apple-Nutzer über die Sonderregelung zum China-Importzoll freuen und Apple Intelligence nun auch in Deutschland nutzen können, greift Meta den Konzern auf der KI-Ebene an. Über Instagram und WhatsApp soll die Apple-KI ausgeschlossen und nur die Meta-KI zur Verfügung gestellt werden. Ist dies eine neue Ära des Wettbewerbs? Zudem muss Meta fürchten, die hohe Marktstellung mit einem Zwang zur Veräußerung einer der beiden sozialen Netzwerke zu bezahlen. Ähnliche Themen werden heute auch bei Alphabet, dem Google-Mutterkonzern, laut. Denn ein Gericht in den USA hat die Monopolstellung bei Werbeeinblendungen in der Suchmaschine attestiert.

Charles Schwab als Broker für aktive US-Händler stand nach Quartalszahlen ebenfalls im Fokus. Den Aktienkurs und weitere Werte, die nach Ostern ihre Bilanzen präsentieren, zeigen wir in diesem Video ebenfalls auf.

Mit Blick auf das interaktive Meeting am Montag nach Ostern laden wir Dich recht herzlich unter diesem Link ein, Deine Wunsch-Aktien zur Analyse vorzuschlagen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.