Xiaomi hat am Donnerstag satte 3,95 % gewonnen. Die Notierungen sind damit wieder auf über 4,70 Euro gesprungen und nähern sich der Marke von 5 Euro an. Insgesamt ist der Aktientrend nach oben nicht mehr so stabil, aber in einer breiteren Range noch immer in recht guter Verfassung. Dabei sah es gestern nach einem möglichen Beben aus. Die Notierungen testeten zwischenzeitlich gar die Marke von 4,50 Euro als Untergrenze an.

