Der Volkswagen-Konzern hält trotz des weiter verschärften Wettbewerbs im wichtigen Markt China an seinen Ergebniszielen fest. 2027 solle das anteilige operative Ergebnis der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen wieder auf mehr als 2,0 Milliarden Euro steigen, sagte VW -China-Chef Ralf Brandstätter am Mittwoch auf einer Investorenveranstaltung anlässlich der Automesse in Shanghai.Das Ziel hatte Brandstätter bereits vergangenes Jahr ausgerufen und auf eine Durststrecke bis dahin eingestellt. Seitdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...