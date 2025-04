VW und der Fahrdienst-Vermittler starten eine strategische Partnerschaft, um in den USA in den nächsten zehn Jahren eine Flotte von Tausenden Robotaxis aufzubauen. Zum Einsatz kommen soll dabei Volkswagens elektrischer Kleinbus ID. Buzz. Die Pilotphase soll noch in diesem Jahr in Los Angeles starten. Die beiden Partner werden für den fahrerlosen Fahrdienst natürlich keinen regulären ID. Buzz einsetzen, sondern die Variante ID. Buzz AD. Das "AD" steht ...

