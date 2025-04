Biotech-Titel Pacific Biosciences fällt auf 52-Wochen-Tief bei schwachen Fundamentaldaten. Analysten bleiben gespalten - kann das Quartalsergebnis die Wende bringen?

Die Aktie von Pacific Biosciences of California hat heute ein neues 52-Wochen-Tief erreicht. Mit einem Kurs von 1,025 EUR verlor das Biotechnologie-Unternehmen 3,35 Prozent gegenüber dem Vortag - ein weiterer Rückschlag in einer anhaltenden Abwärtsbewegung.

Fundamentale Schwächen drücken den Kurs

Die jüngsten Zahlen sprechen eine klare Sprache:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt aktuell bei 1,98 - ein Indikator für mögliche Überbewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 wird mit -1,76 angegeben

Der Cash-Flow pro Aktie beträgt -0,69 EUR

"Die fundamentale Situation des Unternehmens hat sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont verschlechtert", heißt es in der Analyse. Besonders die fragile Rentabilität und die schwache finanzielle Situation belasten die Aktie.

Analysten bleiben gespalten

Trotz der aktuellen Talfahrt zeigt die Analystengemeinde ein gemischtes Bild:

38,5% der Analysten sehen die Aktie bullish

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,175 USD - 81,25% über dem aktuellen Kurs

Der mittlere Konsens lautet "OUTPERFORM"

Doch Vorsicht: In den letzten Monaten wurden die Erwartungen regelmäßig nach unten korrigiert. Die nächste Bewährungsprobe steht am 8. Mai an, wenn das Unternehmen seine Q1-Zahlen vorlegt.

Mit einem Abstand von -164,08% zum 52-Wochen-Hoch bleibt der Titel weit von früheren Höhenflügen entfernt. Ob die kommenden Quartalszahlen eine Trendwende einleiten können, wird sich zeigen.

