Liechtensteinische Landesbank erhält einstimmige Zustimmung der Aktionäre und verzeichnet Kursanstieg. Bewertungskennzahlen zeigen gemischtes Bild.

Die Liechtensteinische Landesbank (LLB)-Aktie zeigt sich nach der gestrigen Generalversammlung mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 82,75 Euro. Die Aktionäre stimmten an der 33. ordentlichen GV allen Anträgen des Verwaltungsrats zu - ein klares Vertrauensvotum für die Strategie des Traditionshauses.

Generalversammlung als Kursmotor

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Liechtensteinische Landesbank ?

Die einstimmige Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten gab dem Papier am Donnerstag Rückenwind. Seit Jahresbeginn hat der Titel bereits 9,3 Prozent zugelegt, bleibt aber noch 3,32 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Interessant: Trotz eines leicht rückläufigen Monatsverlaufs (-0,3 Prozent) notiert die Aktie aktuell 52,87 Prozent über ihrem Jahrestief.

Die aktuelle Bewertungssituation zeigt gemischte Signale:

KUV von 4,58 deutet auf Überbewertung hin

KGV 2025-Prognose bei 13,85 (aktuell 15,25)

Negativer Cash Flow drückt das KCV auf -7,22

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Euro gehört die LLB zu den kleineren Playern im Bankensektor. Die jüngste Entwicklung unterstreicht jedoch die stabile Position des 1861 gegründeten Instituts in der Vermögensverwaltung. Die Expansion in Österreich und die Präsenz in den VAE bleiben zentrale Wachstumstreiber.

Anzeige

Liechtensteinische Landesbank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Liechtensteinische Landesbank-Analyse vom 18. April liefert die Antwort:

Die neusten Liechtensteinische Landesbank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Liechtensteinische Landesbank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Liechtensteinische Landesbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...