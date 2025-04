EUR/USD gewinnt an Stärke und nähert sich 1,1370 in der frühen europäischen Sitzung am Freitag.Die konstruktive Sicht auf das Paar bleibt über dem wichtigen 100-Tage-EMA mit dem bullischen RSI-Indikator bestehen. Der unmittelbare Widerstand liegt im Bereich von 1,1400-1,1415; das Abwärtsziel, das zu beobachten ist, liegt bei 1,1280.Das EUR/USD-Paar ...

