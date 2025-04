Anzeige / Werbung

ASML Aktie 2025: KI-Gewinner oder geopolitisches Risiko? Europas Tech-Riese im Check

Wenn man heute über die unverzichtbaren Pfeiler der modernen Technologie spricht, führt kaum ein Weg an ASML vorbei. Der niederländische Konzern mit Sitz in Veldhoven hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem spezialisierten Maschinenbauer zu einem der bedeutendsten Akteure im globalen Technologiemarkt entwickelt - und das in einem extrem hochkomplexen Segment: der Herstellung von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie. Optisch zeigen wir dies im Video auf, denn die Herstellung ist beeindruckend!

ASML beweist eindrucksvoll, wie aus technischer Exzellenz, strategischer Weitsicht und globaler Vernetzung ein Unternehmen entsteht, das nicht nur ein führender Zulieferer ist, sondern eine Schlüsselrolle für die Digitalisierung der gesamten Weltwirtschaft spielt. Der Blick nach vorne zeigt: Solange der Hunger nach Rechenleistung und Miniaturisierung anhält - und das wird er zweifellos -, bleibt ASML das technologische Herzstück der globalen Halbleiterwelt.

Bietet der Kursrückgang daher eine Chance für einen Einstieg? Dies analysieren wir wieder mit dem Freestoxx-Tool für Sie!

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.