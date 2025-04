Der Dax beendete die verkürzte Handelswoche am gestrigen Donnerstag (17. April) oberhalb von 21.000 Punkten. Damit setzte sich die Stabilisierung der letzten Handelstage fort. Allerdings gelang es dem Index nicht, frische Akzente auf der Oberseite zu setzen. Hierzu hätte der Index das Handelsgeschehen in Richtung 22.000 Punkten verlagern müssen. Die EZB senkte am gestrigen Donnerstag die Leitzinsen um 25 Basispunkte. Dieser Zinsschritt wurde im ...

