News von Trading-Treff.de Nvidia ist am Donnerstag vergleichsweise schwach aus dem Handel geschieden. Über die Osterfeiertage wird der Wert mit einem Kurs von nur 89,20 Euro geführt (jedenfalls hier bezogen auf die Ergebnisse auf Tradegate). Die Probleme sind bekannt. Die Zoll-Debatte und die Strafen für China und die Ausfuhrverbote an China. Die Notierungen waren in der Woche selbst zeitweise im Peak schon bei 102,00 Euro angekommen. Es sieht jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...