Duisburg - Auf der A59 bei Duisburg-Hochfeld hat sich in der Nacht zu Freitag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 0:18 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Leverkusen.Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Düsseldorf fuhr ein Seat mit zwei Insassen auf dem rechten Fahrstreifen, als ein Audi mit hoher Geschwindigkeit von hinten auffuhr und den Wagen rammte. Beide Fahrzeuge wurden dabei völlig zerstört. Die Insassen des Seat starben noch an der Unfallstelle, der Audi-Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.